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Posted 29 декабря 2018, 12:05

Published 29 декабря 2018, 12:05

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Две жительницы Лесного приговорены к 4,5 годам колонии за попытку сбыта наркотиков

29 декабря 2018, 12:05
Две жительницы ЗАТО Лесной приговорены к 4,5 годам колонии за попытку незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере.

17 июля 2018 года две жительницы Лесного приобрели у неустановленного лица с целью сбыта наркотические вещества массой 27,93 грамма.

26 и 27 июня 2018 года женщины продали 2,89 грамма наркотиков. Человек, которому были проданы запрещенные вещества, установлен и задержан.

Также в ходе оперативных мероприятий задержаны сами женщины. Установлено, что они работали в составе группы лиц по предварительному сговору.

В отношении неустановленного лица, у которого жительницы Лесного приобрели наркотики, возбуждено уголовное дело. Мужчина объявлен в розыск.

Женщины признаны виновными в попытке сбыта наркотических веществ в крупном размере и приговорены к 4,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленницы будут в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

#Общество#Свердловская область#Суд#Лишение свободы#Наркотики#Лесной
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