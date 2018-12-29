Две жительницы Лесного приговорены к 4,5 годам колонии за попытку сбыта наркотиков

Две жительницы ЗАТО Лесной приговорены к 4,5 годам колонии за попытку незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере.

17 июля 2018 года две жительницы Лесного приобрели у неустановленного лица с целью сбыта наркотические вещества массой 27,93 грамма. 26 и 27 июня 2018 года женщины продали 2,89 грамма наркотиков. Человек, которому были проданы запрещенные вещества, установлен и задержан. Также в ходе оперативных мероприятий задержаны сами женщины. Установлено, что они работали в составе группы лиц по предварительному сговору. В отношении неустановленного лица, у которого жительницы Лесного приобрели наркотики, возбуждено уголовное дело. Мужчина объявлен в розыск. Женщины признаны виновными в попытке сбыта наркотических веществ в крупном размере и приговорены к 4,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленницы будут в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.