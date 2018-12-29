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Posted 29 декабря 2018,, 03:00

Published 29 декабря 2018,, 03:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Лыжня России - 2019» пройдёт в Нижнем Тагиле 9 февраля 2019 года

29 декабря 2018, 03:00
Стали известны подробности проведения «Лыжни России» в Нижнем Тагиле. Любители активного отдыха и лыжного спорта смогут принять участие в забеге 9 февраля на полигоне «Старатель».

Массовый забег готов принять около 10 тыс. участников и 1 тыс. организаторов. Длинна трассы, на которой пройдёт гонка, составит 2 тыс. 700 метров. Забег пройдёт по трём категориям: массовый, спортивный и VIP-забег. Победители в спортивных гонках среди мужчин и женщин получат в качестве призов снегоходы.

Помимо соревнований гостей ждёт культурная и развлекательная программа. Также традиционно будут организованы точки питания с солдатской кашей и горячим чаем, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. На данный момент в плане организации решаются вопросы о размещении участников и подготовке парковочных мест для гостей.

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#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Старатель#Забег#Лыжи#Лыжня России
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