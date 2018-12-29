«Лыжня России - 2019» пройдёт в Нижнем Тагиле 9 февраля 2019 года

Помимо соревнований гостей ждёт культурная и развлекательная программа. Также традиционно будут организованы точки питания с солдатской кашей и горячим чаем, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. На данный момент в плане организации решаются вопросы о размещении участников и подготовке парковочных мест для гостей.