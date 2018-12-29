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Posted 29 декабря 2018, 02:00

Published 29 декабря 2018, 02:00

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Нижнетагильские школьники научились делать Снеговичков-читовичков

29 декабря 2018, 02:00
Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки прошёл для учащихся нижнетагильской школы №43. Ребята учились делать Снеговичков-читовичков.

Учащиеся школы №43 на практике убедились в том, что Снеговики любят читать. Специально для юных читателей в библиотеке №8 прошёл мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. Дети вспомнили названия любимых книг и написали их на тех игрушечных книгах, которые читали их снеговики.

Каждая игрушка получилась не похожей на остальных и после мастер-класса украсила ёлку, расположенную в абонементе библиотеки, сообщает пресс-служба библиотеки.

#Свободное время#Нижний Тагил#Дети#Елочные игрушки#Мастер-класс#Библиотека
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