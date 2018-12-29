Нижнетагильские школьники научились делать Снеговичков-читовичков

Posted 29 декабря 2018, 02:00
Published 29 декабря 2018, 02:00
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Учащиеся школы №43 на практике убедились в том, что Снеговики любят читать. Специально для юных читателей в библиотеке №8 прошёл мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. Дети вспомнили названия любимых книг и написали их на тех игрушечных книгах, которые читали их снеговики.
Каждая игрушка получилась не похожей на остальных и после мастер-класса украсила ёлку, расположенную в абонементе библиотеки, сообщает пресс-служба библиотеки.