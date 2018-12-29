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Posted 29 декабря 2018,, 14:26

Published 29 декабря 2018,, 14:26

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Около 2000 свердловских спасателей обеспечат безопасность в новогодние праздники

29 декабря 2018, 14:26
С 29 декабря по 9 января в Свердловской области будет действовать режим повышенной готовности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения безопасности на территории региона созданы оперативные группы, которые смогут в экстренном режиме выехать на места возможных происшествий. Около 2000 спасателей и 700 единиц спецтехники будет обеспечивать безопасность жителей области в праздничные каникулы.

На контроле сотрудников МЧС находятся 612 объектов с массовым пребыванием свердловчан. Также спасатели проводят профилактические беседы и проверяют обеспеченность объектов средствами противопожарной безопасности. В праздники на объектах буду дежурить сотрудники МЧС.

Кроме того, мониторинг проводится в 292 храмах. Священнослужителям напоминают о том, как пользоваться огнетушителями.

Особое внимание уделено частотным секторам, где возникновение пожаров в праздники увеличивается. В ходе профилактических рейдов жителям частных домов спасатели напомнят о правилах пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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#Общество#Безопасность#Пожарная машина
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