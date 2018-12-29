«Поднять зарплату»: мэр Екатеринбурга предложил сократить чиновников

Мэр Екатеринбурга сообщил, что администрация города рассмотрит возможность частичного сокращения штата для того, чтобы повысить зарплату «более квалифицированным сотрудникам». Такое решение было принято после того, как екатеринбургским чиновникам запретили повышать себе зарплату.