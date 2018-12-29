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Posted 29 декабря 2018, 08:27

Published 29 декабря 2018, 08:27

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

«Поднять зарплату»: мэр Екатеринбурга предложил сократить чиновников

29 декабря 2018, 08:27
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил рассмотреть вариант сокращения некоторых чиновников, для повышения зарплаты оставшимся сотрудникам.

Мэр Екатеринбурга сообщил, что администрация города рассмотрит возможность частичного сокращения штата для того, чтобы повысить зарплату «более квалифицированным сотрудникам». Такое решение было принято после того, как екатеринбургским чиновникам запретили повышать себе зарплату.

Как сообщает градоначальник, зарплата в мэрии не повышалась уже 11 лет.

Сегодня у нас ситуация, когда начальник управления образования получает меньше директоров школ, начальник управления здравоохранения — меньше директоров некоторых больниц,говорит мэр.

Как пишет ZNAK, Высокинский не намерен останавливаться, и будет искать способ повышения зарплат работникам администрации.

#Политика#Новости УрФО#Мэр#Александр Высокинский#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург
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