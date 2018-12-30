«Поборы ради поборов»: о росте цен и налоговых сборов в России в 2018-2019 годах

Потребительская корзина, по которой они рассматривают инфляцию, очень далека от действительности для 70%-80% россиян. Если же смотреть на потребительскую корзину реально, то инфляция ежегодно составит 15-20%, то есть доходы населения, по моим расчётам, просели где-то на 5%-6%. Нельзя мерить этим критерием всех, потому что корзины человека из региона с заработной платой в 15 тысяч и менеджера из столицы с зарплатой в 100 тысяч – совершенно разные, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.