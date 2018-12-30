«Поборы ради поборов»: о росте цен и налоговых сборов в России в 2018-2019 годах

Posted 30 декабря 2018, 09:03
Published 30 декабря 2018, 09:03
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Причиной увеличения количества граждан с достатком нижнесреднего может быть в росте поборов государства.
В 2019-2024 году экспортные пошлины заменят на повышение НДПИ. Предполагается, что нефтянники заплатят государству 1,6 трлн рублей за 6 лет. В результате происходит увеличение цен на топливо. Даже после подписания соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке розничных цен, вырастут цены на продукты. Условия для корпоративных клиентов ужесточены, скидки отменены и введены дополнительные сервисные сборы. По данным Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, топливо подорожало примерно на треть, а стоимость транспортных услуг выросла на 10%. Следовательно продукты подорожают на 3%.
С 1 апреля утилизационный сбор на автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров повысился на 90%, с 44 200 рублей до 84 000 рублей.
Автодиллеры подняли цены на автомобили или стали делать меньше скидок. По оценке аналитического агентства «Автостат», цены на машины за первые 3 квартала 2018 года выросли в среднем на 6%-7%.
В 2018 году государство вернуло налог на движимое имущество, который включает в себя не только автомобили, но и производственное оборудование и многое другое. Теперь все предприятия, владеющие движимым имуществом, платят 1,1% в год.
Вследствие данного нововведения тормозится модернизация производства. Качество производимых товаров упало, а цены на них выросли.
С 1 января НДС увеличится с 18 до 20%. По сведениям Института актуальной экономики, за 2019 год каждый россиян отдаст государству 4200 рублей, приобретая подорожавшие на 1,7% товары. Согласно подсчетам Министерства финансов это позволит увеличить поступления в федеральный бюджет на 620 млрд рублей в год.
Из-за роста НДС с 1 января 2019 года повысятся акцизы в 1,5 раза, которые к цене на бензин добавят примерно 2,8 рубля. Также подорожают товары в магазинах.
По данным банков России, за первые 6 месяцев 2018 года плата за коммунальные услуги Сибирском федеральном округе выросла в 2 раза до 2 717 рублей, а в Южном федеральном округе – на 29%.
В 2019 году тарифу на ЖКХ будут проиндексированы дважды: 1 января на 1,7% и традиционно летом. В Москве ожидается повышение тарифов на 6,5%.
Благодаря продвижению Минпромторгом законопроекта о снятии ограничений на присутствие в городах торговых сетей, будут открываться сети магазинов, которые вытеснят конкурентов. Вследствие чего, цены на продукты могут быть повышены.
По оценке Торгово-промышленной палаты РФ, сборы приносят в бюджет около 800 млрд рублей ежегодно. Каждый человек, включая младенцев, платит государству около 5 442 рублей в год, приобретая различные товары.
Потребительская корзина, по которой они рассматривают инфляцию, очень далека от действительности для 70%-80% россиян. Если же смотреть на потребительскую корзину реально, то инфляция ежегодно составит 15-20%, то есть доходы населения, по моим расчётам, просели где-то на 5%-6%. Нельзя мерить этим критерием всех, потому что корзины человека из региона с заработной платой в 15 тысяч и менеджера из столицы с зарплатой в 100 тысяч – совершенно разные, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.
Из-за повышения цен люди приобретают меньше полезных и качественных продуктов, выбирая дешевые низкокачественные аналоги. В результате, на рынке происходит распространения фальсификата. По данным Россельхознадзора, 20% молочной продукции и 21,9% мясной продукции на рынке – фальсификат.
Правительство объясняет поборы тем, что дополнительные средства способствуют развитию экономики. Якобы на эти деньги будет усилена поддержка старшего поколения. Однако дополнительной программы поддержки старшего поколения не разработано.
Смысл забирать деньги у населения, бизнеса? Основные финансы в руках нескольких семей, которые обогащаются за счёт так называемых национальных проектов. Доходы изымаются у большинства и отдаются меньшинству. Только обратный процесс можно будет назвать «восстановлением справедливости», заявляет Степан Демура.
Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Виктор Ермаков разделяет точку зрения финансового аналитика.
Конечно, это принесет дополнительные средства в бюджет. Любой законопослушный бизнесмен конечно же заплатит. Вопрос в том, сколько при этом уйдут в тень. Но это все несомненно бьет по лучшей части бизнеса, по тем, кто платит налоги, сборы, белые зарплаты.
Партнер ФБК, директор Института стратегического анализа Игорь Николаев считает, что с увеличением НДС возрастет уровень инфляции.
То повышение цен, что мы наблюдаем — это только начало. Стоимость товаров будет расти. Расти будет и НДС, тарифы ЖКХ, цены на топливо. Все будет только усугубляться, пока мы не достигнем стабильности, которая есть на кладбище, подвел итог Степан Демура.
По мнению Николаева, государство открыто призналось в истинных целях поборов, когда на сайте Минфина разместили Методические указания ведомствам для регионов по повышению доходов в их бюджеты. Среди пунктов числятся такие, как:
То есть официально признано: контроль за нарушениями – не ради повышения безопасности, платные парковки – не ради регулирования транспортных потоков в городе, а ради поборов, сообщают «Новые Известия».