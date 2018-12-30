Возгорание в оркестровой яме: учебная эвакуация прошла в цирке Нижнего Тагила

Posted 30 декабря 2018,, 06:07
Published 30 декабря 2018,, 06:07
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
29 декабря в Нижнетагильском цирке прошли плановые учения по действиям персонала при возникновении пожара, с привлечением сотрудников МЧС.
Согласно плану учения, возгорание было в оркестровой яме, а трое детей потерялись в дыму при эвакуации.
В тренировке участвовали 60 сотрудников цирка, и были задействовано 7 единиц пожарной техники.
В результате действий спасателей пропавших детей спасли, эвакуация зрителей прошла успешно. Учения прошли эффективно и получили оценку «хорошо», пишет telecon-tv.ru.