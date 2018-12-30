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Posted 30 декабря 2018,, 06:07

Published 30 декабря 2018,, 06:07

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Возгорание в оркестровой яме: учебная эвакуация прошла в цирке Нижнего Тагила

30 декабря 2018, 06:07
Учения по действиям персонала в случае возникновения пожара прошли в Нижнетагильском цирке.

29 декабря в Нижнетагильском цирке прошли плановые учения по действиям персонала при возникновении пожара, с привлечением сотрудников МЧС.

Согласно плану учения, возгорание было в оркестровой яме, а трое детей потерялись в дыму при эвакуации.

В тренировке участвовали 60 сотрудников цирка, и были задействовано 7 единиц пожарной техники.

В результате действий спасателей пропавших детей спасли, эвакуация зрителей прошла успешно. Учения прошли эффективно и получили оценку «хорошо», пишет telecon-tv.ru.

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#Общество#Нижний Тагил#Пожарная безопасность#Нижнетагильский цирк#Учебная эвакуация
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