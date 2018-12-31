Пассажир погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов

Posted 31 декабря 2018, 05:26
Published 31 декабря 2018, 05:26
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Водитель автомобиля «Инфинити», следуя со стороны Нижнего Тагила в сторону Серова, не справился с управлением при совершении маневра обгона. В результате этого машина влетела в разделительное ограждение, а затем вылетела на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21140». В ДТП погиб пассажир отечественного автомобиля.
Установлено, что водители обоих транспортных средств были трезвы, для установления точной картины ДТП изъята запись видеорегистратора иномарки.