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Posted 31 декабря 2018, 05:26

Published 31 декабря 2018, 05:26

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Пассажир погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов

31 декабря 2018, 05:26
30 декабря в 15 часов на автодороге Серов-Нижний Тагил-Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого погиб пассажир.

Водитель автомобиля «Инфинити», следуя со стороны Нижнего Тагила в сторону Серова, не справился с управлением при совершении маневра обгона. В результате этого машина влетела в разделительное ограждение, а затем вылетела на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21140». В ДТП погиб пассажир отечественного автомобиля.

Установлено, что водители обоих транспортных средств были трезвы, для установления точной картины ДТП изъята запись видеорегистратора иномарки.

#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Серов#Смертельное дтп
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