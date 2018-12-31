Шесть ледовых переправ появились на севере Свердловской области

Две переправы на 20 и 30 тонн появились в Таборинском районе. Они связали деревни Кузнецово и Пальмино, Чеур и Озерки. Шестая переправа для перевозки леса открыта на реке Тавда в Гаринском городском округе на 739 километре автодороги между сёлами Березовое и Крутое.