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Posted 31 декабря 2018,, 05:30

Published 31 декабря 2018,, 05:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Шесть ледовых переправ появились на севере Свердловской области

31 декабря 2018, 05:30
Ледовые переправы на реках Тавда и Сосьва прошли техническое освидетельствование и введены в эксплуатацию. Жители Серовского, Таборинского и Гаринского районов получили возможность переправы в труднодоступных местах.

Три переправы появились в Серовском районе на реке Сосьва. Через них осуществляется сообщение с посёлком Марсяты, деревней Магина и посёлком Красный Яр. Грузоподъёмность двух переправ составляет 10 тонн, ещё одной – 5 тонн.

Две переправы на 20 и 30 тонн появились в Таборинском районе. Они связали деревни Кузнецово и Пальмино, Чеур и Озерки. Шестая переправа для перевозки леса открыта на реке Тавда в Гаринском городском округе на 739 километре автодороги между сёлами Березовое и Крутое.

В январе-феврале 2019 года в Свердловской области появятся ещё 8 переправ на реках Тавда, Сосьва, Пелым и Лозьва, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Река#Тавда#Сосьва#Ледовые переправы#Переправа
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