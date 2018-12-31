Шесть ледовых переправ появились на севере Свердловской области

Posted 31 декабря 2018,, 05:30
Published 31 декабря 2018,, 05:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Три переправы появились в Серовском районе на реке Сосьва. Через них осуществляется сообщение с посёлком Марсяты, деревней Магина и посёлком Красный Яр. Грузоподъёмность двух переправ составляет 10 тонн, ещё одной – 5 тонн.
Две переправы на 20 и 30 тонн появились в Таборинском районе. Они связали деревни Кузнецово и Пальмино, Чеур и Озерки. Шестая переправа для перевозки леса открыта на реке Тавда в Гаринском городском округе на 739 километре автодороги между сёлами Березовое и Крутое.
В январе-феврале 2019 года в Свердловской области появятся ещё 8 переправ на реках Тавда, Сосьва, Пелым и Лозьва, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.