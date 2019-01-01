Разбор завалов продолжается: число жертв взрыва в Магнитогорске увеличилось до семи

Разбор завалов продолжался всю ночь, продолжаются поиски еще 38 жителей подъезда, судьба которых неизвестна. Напомним, что 12 человек были извлечены 31 декабря. По последним данным, 7 человек погиби. Местные жители несут к месту трагедии цветы и игрушки.