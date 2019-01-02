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Posted 2 января 2019,, 04:41

Published 2 января 2019,, 04:41

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Распивали алкоголь: двое мужчин погибли при пожаре в общежитии в Нижнем Тагиле

2 января 2019, 04:41
2 января ночью в общежитии на ул. Щорса, 21 в Нижнем Тагиле произошел пожар, погибли два человека. Предварительно известно, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В ночь с 1 на 2 января 2019 года в Нижнем Тагиле в общежитии на ул. Щорса произошел пожар в одной из комнат. В огне погибли два человека. По предварительным данным, они распивали алкоголь, и возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при обращении с огнем.

По факту смерти двух человек начата доследственная проверка, в ходе которой совместно с сотрудниками МЧС будет установлена точная причина возгорания, а также причина смерти мужчин. Тела направлены на экспертизу, пишет «Интерфакс».

Информацию об этом подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем на улице Щорса, 21 в одной из квартир местного общежития. По одной из отрабатываемых полицией версий, мужчины злоупотребляли спиртными напитками,сообщил он.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Смерть#Общежитие
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