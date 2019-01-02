Шесть человек отравились наркотиками в квартире в Екатеринбурге

Posted 2 января 2019, 05:18
Published 2 января 2019, 05:18
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Шесть человек отравились наркотическими веществами в квартире на Елизавете в Екатеринбурге. Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали всех, кто был в квартире, пятеро доставлены в областной токсикологический центр, еще один – в горбольницу №14.
Пострадавшие сами вызвали медиков. Вызов на пульт полиции поступил уже от работников скорой помощи. На место ЧП выезжала оперативно-следственная бригада, пишет Е1.