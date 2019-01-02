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Posted 2 января 2019, 05:18

Published 2 января 2019, 05:18

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Шесть человек отравились наркотиками в квартире в Екатеринбурге

2 января 2019, 05:18
Несколько человек отравились наркотиками 1 января в одной из квартир в Екатеринбурге.

Шесть человек отравились наркотическими веществами в квартире на Елизавете в Екатеринбурге. Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали всех, кто был в квартире, пятеро доставлены в областной токсикологический центр, еще один – в горбольницу №14.

Пострадавшие сами вызвали медиков. Вызов на пульт полиции поступил уже от работников скорой помощи. На место ЧП выезжала оперативно-следственная бригада, пишет Е1.

#Происшествия#Новости УрФО#Больница#Полиция#Наркотики#Отравление#Екатеринбург
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