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Posted 2 января 2019,, 04:00

Published 2 января 2019,, 04:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Замначальника ИК-2 в Екатеринбурге погиб в результате ДТП

2 января 2019, 04:00
Замначальника по безопасности и оперативной работе екатеринбургской колонии погиб в ДТП, которое произошло через полчаса после наступления Нового года.

Сотрудник ФКУ ИК-2 подполковник Савельев А.Н. погиб в ночь с 31 декабря на 1 января. Сообщается, что в новогоднюю ночь Савельев нес дежурство в исправительном учреждении. Он хотел встретить Новый год с семьей и поехал домой поздравлять детей.

В 00.30, управляя Renault Megane, подполковник возвращался к месту работы. На одном из перекрестков на ул. Бебеля мужчина решил проехать на мигающий желтый сигнал светофора, однако врезался в Chevrolet Lacetti.

В результате полученных при столкновении травм сотрудник колонии скончался на месте ДТП, пишут «Вечерние Ведомости».

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#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Новый год#Колония#Нателла Николова#Смертельное дтп#Бебеля
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