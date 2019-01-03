19 команд будут соревноваться в строительстве ледовых скульптур в Екатеринбурге

В рамках фестиваля командам были предложены несколько тем, придерживаться которых им следует при создании ледовых скульптур. Это Рождественская тематика, темы к юбилеям Анны Ахматовой и Ивана Крылова, а также к 430-летию установления Патриаршества на Руси.