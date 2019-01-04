ЧОП «Бригада» из Екатеринбурга обратилось к замгенпрокурора для проверки АО «Урал»

Posted 4 января 2019,, 10:11
Published 4 января 2019,, 10:11
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
ЧОП «Бригада» настаивают на проверке аукциона, который в декабре 2018 года проводило АО «Урал». На сайте госзакупок акционерное общество опубликовало прием заявлений на оказание охранных услуг на сумму 49 миллионов рублей. В аукционе приняли участие две компании: ЧОП «Бригада» и ЧОО «Зенит ЕК».
По итогам аукциона договор АО «Урал» подписало с ЧОО «Зенит». «Бригада» не согласна с выбором и обратилась к Гулягину с целью разобраться в правомерности проведения аукциона.
По словам проигравшей компании, директор АО «Урал» Георгий Базаев перевел на счет выигравшей фирмы пять миллионов рублей, чтобы ЧОО «Зенит ЕК» приняло участие в аукционе.
Помимо этого, «Зенит ЕК», по мнению заявителей, указало большее число лицензированных охранников. Для участия в аукционе требовалось 30 лицензированных сотрудников охранного предприятия, по факту в «Зените ЕК» числится 25, заявили представители ЧОП «Бригада».
Также сотрудники «Бригады» написали Гулягину, что в городе Лабытнанги отсутствует охрана «Зенита ЕК», хотя по документам сотрудники фирмы числятся в данном муниципалитете. В связи с этим проигравшее в аукционе частное охранное предприятие Екатеринбурга просит провести проверку аукциона от АО «Урал», сообщают «Вечерние ведомости».