ЧОП «Бригада» из Екатеринбурга обратилось к замгенпрокурора для проверки АО «Урал»

ЧОП «Бригада» настаивают на проверке аукциона, который в декабре 2018 года проводило АО «Урал». На сайте госзакупок акционерное общество опубликовало прием заявлений на оказание охранных услуг на сумму 49 миллионов рублей. В аукционе приняли участие две компании: ЧОП «Бригада» и ЧОО «Зенит ЕК».