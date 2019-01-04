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Posted 4 января 2019,, 10:11

Published 4 января 2019,, 10:11

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

ЧОП «Бригада» из Екатеринбурга обратилось к замгенпрокурора для проверки АО «Урал»

4 января 2019, 10:11
Представители ЧОП «Бригада» обратились к заместителю генпрокурора по УрФО Юрию Гулягину с целью проверки правомерности проведения аукциона АО «Урал». В аукционе выиграла ЧОО «Зенит ЕК».

ЧОП «Бригада» настаивают на проверке аукциона, который в декабре 2018 года проводило АО «Урал». На сайте госзакупок акционерное общество опубликовало прием заявлений на оказание охранных услуг на сумму 49 миллионов рублей. В аукционе приняли участие две компании: ЧОП «Бригада» и ЧОО «Зенит ЕК».

По итогам аукциона договор АО «Урал» подписало с ЧОО «Зенит». «Бригада» не согласна с выбором и обратилась к Гулягину с целью разобраться в правомерности проведения аукциона.

По словам проигравшей компании, директор АО «Урал» Георгий Базаев перевел на счет выигравшей фирмы пять миллионов рублей, чтобы ЧОО «Зенит ЕК» приняло участие в аукционе.

Помимо этого, «Зенит ЕК», по мнению заявителей, указало большее число лицензированных охранников. Для участия в аукционе требовалось 30 лицензированных сотрудников охранного предприятия, по факту в «Зените ЕК» числится 25, заявили представители ЧОП «Бригада».

Также сотрудники «Бригады» написали Гулягину, что в городе Лабытнанги отсутствует охрана «Зенита ЕК», хотя по документам сотрудники фирмы числятся в данном муниципалитете. В связи с этим проигравшее в аукционе частное охранное предприятие Екатеринбурга просит провести проверку аукциона от АО «Урал», сообщают «Вечерние ведомости».

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