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Posted 4 января 2019, 03:30

Published 4 января 2019, 03:30

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Пенсионная реформа стала самым запоминающимся событием в жизни россиян в 2018 году

4 января 2019, 03:30
Жители России, называя самое запоминающееся событие 2018 года, говорят об изменениях в пенсионном законодательстве.

Среди главных событий года россияне выделяют пенсионную реформу – 24% и чемпионат мира по футболу – 12%.

Среди политиков года лидирует президент РФ Владимир Путин, за него проголосовали 46% респондентов, на втором месте Сергей Лавров – 18%, на третьем – Сергей Шойгу – 9%.

В рейтинге спортсменов лидирует фигуристка Алина Загитова и Евгения Медведева – 11%, футболист Артем Дзюба – 8% и Игорь Акинфеев – 7%. 5% набрал Хабиб Нурмагомедов.

Лидером среди актеров стал Сергей Безруков, его поддержали 8% россиян. Среди музыкантов лучшим, по мнению россиян, является Филипп Киркоров, его выбрали 10% жителей страны, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения.

#Общество#Россия#Владимир Путин#Сергей Шойгу#Филипп Киркоров
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