Работники завода в Серове предстанут перед судом за попытку кражи 20 кг металла

Posted 4 января 2019, 04:30
Published 4 января 2019, 04:30
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Установлено, что работник завода 1988 года рождения вступил в сговор с охранницей 1968 года рождения. Мужчина несколько своих рабочих смен собирал медную проволоку и спрессовал ее в два блина весом по 10 кг. Сотрудник завода повесил эти блины на себя под верхнюю одежду, однако на пропускном пункте мужчина был задержан.
Работник планировал продать медную проволоку. Общая сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу чужого имущества. В отношении охранницы возбуждено уголовное дело по факту пособничества в покушении на кражу чужого имущества, сообщает ИА «Уральский меридиан».