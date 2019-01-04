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Posted 4 января 2019, 04:30

Published 4 января 2019, 04:30

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Работники завода в Серове предстанут перед судом за попытку кражи 20 кг металла

4 января 2019, 04:30
Два работника одного из заводов в Серове предстанут перед судом за покушение на кражу 20 кг металла.

Установлено, что работник завода 1988 года рождения вступил в сговор с охранницей 1968 года рождения. Мужчина несколько своих рабочих смен собирал медную проволоку и спрессовал ее в два блина весом по 10 кг. Сотрудник завода повесил эти блины на себя под верхнюю одежду, однако на пропускном пункте мужчина был задержан.

Работник планировал продать медную проволоку. Общая сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу чужого имущества. В отношении охранницы возбуждено уголовное дело по факту пособничества в покушении на кражу чужого имущества, сообщает ИА «Уральский меридиан».

#Общество#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Завод#Серов#Металлолом
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