Главред «Областной газеты» Полянин выступит ответчиком в двух судебных процессах

Posted 5 января 2019, 12:15
Published 5 января 2019, 12:15
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Первый судебный процесс, по информации источника, назначен на 9 января. Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело о нарушении должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок. Полянину, в случае признания его вины, грозят штрафные санкции в размере от 30 до 50 тыс. рублей.
Второй процесс пройдёт 11 января всё в том же Кировском районном суде. В этот день рассмотрят дело о невыплате заработной платы, в котором ответчиками выступят Полянин и ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета». В случае признания виновным главному редактору грозит денежный штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей.
Информация источника об участии Полянина в двух административных производствах подтверждается расписанием заседаний Кировского районного суда, сообщает URA.ru. Главный редактор «Областной газеты» заявил о том, что не является ответчиком ни в одном из названных делах.
Вся эта информация не соответствует правде. Это не более, чем простые слухи,сообщил Полянин журналистам.