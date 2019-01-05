Главред «Областной газеты» Полянин выступит ответчиком в двух судебных процессах

Второй процесс пройдёт 11 января всё в том же Кировском районном суде. В этот день рассмотрят дело о невыплате заработной платы, в котором ответчиками выступят Полянин и ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета». В случае признания виновным главному редактору грозит денежный штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей.