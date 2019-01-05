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Posted 5 января 2019, 12:15

Published 5 января 2019, 12:15

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Главред «Областной газеты» Полянин выступит ответчиком в двух судебных процессах

5 января 2019, 12:15
В отношении главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина возбуждено 2 административных судопроизводства. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал о том, что из-за возбуждённых дел Полянин может лишиться управляющей должности. Главред информацию о судебных делах называет слухами.

Первый судебный процесс, по информации источника, назначен на 9 января. Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело о нарушении должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок. Полянину, в случае признания его вины, грозят штрафные санкции в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Второй процесс пройдёт 11 января всё в том же Кировском районном суде. В этот день рассмотрят дело о невыплате заработной платы, в котором ответчиками выступят Полянин и ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета». В случае признания виновным главному редактору грозит денежный штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

Информация источника об участии Полянина в двух административных производствах подтверждается расписанием заседаний Кировского районного суда, сообщает URA.ru. Главный редактор «Областной газеты» заявил о том, что не является ответчиком ни в одном из названных делах.

Вся эта информация не соответствует правде. Это не более, чем простые слухи,сообщил Полянин журналистам.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Штраф#Административное дело#Главный редактор#Газета#Екатеринбург
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