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Posted 5 января 2019,, 04:30

Published 5 января 2019,, 04:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Обвиняемый в организации незаконной миграции полицейский из Полевского отпущен домой

5 января 2019, 04:30
Замначальника по вопросам миграции ОМВД Полевского, который обвинялся в организации незаконной миграции, помещен под домашний арест.

Полицейский был задержан 20 декабря. За организацию незаконной миграции ему грозит до семи лет тюрьмы. До вынесения приговора обвиняемый должен был находиться под стражей, однако Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, постановил изменить меру пресечения и поместить мужчину под домашний арест.

Помимо полицейского были задержаны трое индивидуальных предпринимателей из Полевского и Екатеринбурга, сообщают «Вечерние Ведомости».

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#Общество#Свердловская область#Арест#Полевской#Полицейский#Миграция#Домашний арест
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