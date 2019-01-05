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Posted 5 января 2019,, 04:00

Published 5 января 2019,, 04:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тело пропавшей под Краснотурьинском накануне 18-летней свердловчанки найдено в лесу

5 января 2019, 04:00
18-летняя свердловчанка, пропавшая 3 января 2019 года, найдена мертвой.

Аделина Гузь на последнем автобусе ехала из поселка Рудничный в поселок Воронцовск Краснотурьинского ГО. Выйдя на конечной остановке, девушка направилась домой, однако так и не добралась до места.

Мать Аделины рассказала, что ее дочь пропала, не дойдя 100-150 метров до дома.

Поисковики нашли тело девушки в канаве в лесополосе. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины гибели свердловчанки пока не называются, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

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