37 единиц техники были задействованы при уборке улиц Нижнего Тагила в Рождество

В Дзержинском районе также производилась уборка снега с использованием плужных снегоочистителей. На улицах Юности, Вагоностроителей, Окунева, Алтайская, Зеленстроевская, Садоводов, Фестивальная были проведены работы по срезке арматуры. Улицы Индустриальная, Металлургов, Балакинская, Перова, Ульяновская были посыпаны противогололедным материалом.