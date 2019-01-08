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Posted 8 января 2019,, 05:45

Published 8 января 2019,, 05:45

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

42-летний судья Валерий Ложкарев умер в Екатеринбурге от сердечного приступа

8 января 2019, 05:45
Ночью 7 января из-за сердечного приступа скончался 42-летний судья екатеринбургского гарнизонного военного суда Валерий Ложкарев.

Указ о назначении Ложкарева судьей был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2018 года.

Работу в военной прокуратуре Ложкарев начал с должности следователя, затем стал помощником прокурора. В дальнейшем работал в прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа, где контролировал работу следственных органов. С 2009 года шесть лет возглавлял 312 ВП в Гюмри.

В конце 2015 года Ложкарев был назначен на должность военного прокурора 314 военной прокуратуры в Анапе. Экзамен на должность судьи сдал в марте 2017 года. С этого же года был назначен на должность зампреда Нижнетагильского гарнизонного военного суда. В мае 2018 года стал старшим советником юстиции в екатеринбургском гарнизонном военном суде.

У умершего мужчины осталась супруга и двое детей, сообщает «АиФ-Урал».

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