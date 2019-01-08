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Posted 8 января 2019, 03:00

Published 8 января 2019, 03:00

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Экс-подруга Гуфа из Екатеринбурга устроила стриптиз на реалити-шоу «Дом-2»

8 января 2019, 03:00
18-летняя бывшая подруга рэпера Гуфа из Екатеринбурга пришла на Дом-2 и устроила стриптиз.

18-летняя Яна Шевцова пришла на реалити-шоу «Дом-2». Экс-любовница рэпера Гуфа заявила, что будет бороться за сердце Захара Саленко.

В день прихода на лобном месте Шевцова станцевала стриптиз, который посвятила Захару, находящемуся на площадке Дома-2 на Сейшельских островах.

Я могу прям полностью все снять, но это будет перебор. Я ему потом один на один все сниму полностью, пояснила девушка, имея ввиду Захара.

Женщина должна оставаться загадкой, резюмировала свое выступление полураздетая екатеринбурженка.

#Общество#Новости УрФО#Шоу#Дом 2#Стриптиз#Екатеринбург
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