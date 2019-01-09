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Posted 9 января 2019,, 09:57

Published 9 января 2019,, 09:57

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Рабочие недополучили одежду: вагонное депо в Нижнем Тагиле заплатит 50 тысяч штрафа

9 января 2019, 09:57
Вагонное депо в Нижнем Тагиле заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за несоблюдение нормативных требований охраны труда.

Эксплуатационное вагонное депо Смычка в Нижнем Тагиле было проверено прокуратурой. Согласно результатам проверки, рабочие депо получали спецодежду и средства индивидуальной защиты не в полном объеме.

В адрес начальника организации прокуратура направила представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, юридическое лицо заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, информирует Urbc.

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#Общество#Нижний Тагил#Проверка#Прокуратура#Штраф#Смычка
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