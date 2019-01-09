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Posted 9 января 2019, 19:30

Published 9 января 2019, 19:30

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Режим ЧС введён в Оренбургской области из-за пожара на заводе

9 января 2019, 19:30
На заводе промышленного цинкования в селе Покровка Оренбургской области на протяжении нескольких часов полыхает крупный пожар. На месте работают пожарные, в регионе введено чрезвычайное положение.

Сообщение о возгорании поступило 9 января в 17:30 вечера по местному времени. На место прибыли пожарные команды местного гарнизона, оперативная группа управления МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. В 21:10 спасатели заявили, что источник огня локализован. Всего на ликвидации задействованы более 70 человек и 25 единиц техники. Группировка продолжает наращиваться: из Оренбурга в сторону Покровки прибывают новые спасатели и спецтехника.

Источнику огня был присвоен второй уровень сложности, площадь возгорания составляет 7 тыс. квадратных метров. Погибшие и пострадавшие на данный момент отсутствуют, сообщает портал 56orb.ru.

#Происшествия#Пожар#Спасатели#Завод#Пожарные#Огонь#Оренбург#Ликвидация
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