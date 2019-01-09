Тагильчане пожаловались на такси «Арбат» и «Везет» из-за завышения цен водителями

Мою просьбу уточнить все-таки сумму у оператора он проигнорировал, заблокировал двери и пообещал увезти меня туда, откуда я не выберусь до утра. Сама перезвонила оператору, та подтвердила, что мне назвали неверную сумму, и я должна заплатить 300 рублей. А если бы у меня было только 200 рублей, что, увезли бы меня неизвестно куда?! А если бы мне плохо в машине с закрытыми дверями стало?!поделилась женщина в группе «Черный список Нижнего Тагила».