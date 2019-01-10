Парковка на 15 улицах Екатеринбурга будет запрещена из-за уборки снега

Запрет парковки на ряде улиц Екатеринбурга планируется в I квартале 2019 года. Городская мэрия уже предупредила о том, что вскоре там появятся знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор». Также чиновники назвали улицы, попавшие под запрет: