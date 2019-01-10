tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2019, 19:30

Published 10 января 2019, 19:30

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Парковка на 15 улицах Екатеринбурга будет запрещена из-за уборки снега

10 января 2019, 19:30
Администрация Екатеринбурга анонсировала установку 15-ти знаков «Остановка запрещена» на улицах города. Запрет на парковку связан с уборкой снега.

Запрет парковки на ряде улиц Екатеринбурга планируется в I квартале 2019 года. Городская мэрия уже предупредила о том, что вскоре там появятся знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор». Также чиновники назвали улицы, попавшие под запрет:

— Мира от Педагогической до Отдельного переулка;

— Кузнечная от Первомайской до проспекта Ленина;

— Шарташская от Луначарского до Мичурина;

— Первомайская от Луначарского до Тимирязева;

— Мичурина от Шарташской до Первомайской;

— Мамина-Сибиряка от Азина до Шевченко;

— Коммунальная от Технической до Кунарской;

— Азина от улицы Челюскинцев до Испанских Рабочих;

— Волгоградская от Амундсена до Транзитного переулка (оба направления);

— Сакко и Ванцетти от Куйбышева до Народной Воли;

— Степана Разина от Фурманова до Щорса;

— от Технической до Кунарской (внутри квартала);

— дублер Билимбаевской от дома № 41 до улицы Дружининской;

— дублер Вильгельма де Геннина, на участке от улицы Краснолесья до улицы Павла Шаманова;

— дублер Павла Шаманова, на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Мехренцева.

В прошлом году из-за уборки снега перекрывали всего 7 улиц, сообщает E1.ru. Делается это для того, чтобы обеспечить пропускную способность дорог.

#Транспорт#Новости УрФО#Администрация#Парковка#Запрет#Уборка снега#Уборка дорог#Улицы#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика