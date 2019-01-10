Парковка на 15 улицах Екатеринбурга будет запрещена из-за уборки снега

Posted 10 января 2019, 19:30
Published 10 января 2019, 19:30
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Запрет парковки на ряде улиц Екатеринбурга планируется в I квартале 2019 года. Городская мэрия уже предупредила о том, что вскоре там появятся знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор». Также чиновники назвали улицы, попавшие под запрет:
— Мира от Педагогической до Отдельного переулка;
— Кузнечная от Первомайской до проспекта Ленина;
— Шарташская от Луначарского до Мичурина;
— Первомайская от Луначарского до Тимирязева;
— Мичурина от Шарташской до Первомайской;
— Мамина-Сибиряка от Азина до Шевченко;
— Коммунальная от Технической до Кунарской;
— Азина от улицы Челюскинцев до Испанских Рабочих;
— Волгоградская от Амундсена до Транзитного переулка (оба направления);
— Сакко и Ванцетти от Куйбышева до Народной Воли;
— Степана Разина от Фурманова до Щорса;
— от Технической до Кунарской (внутри квартала);
— дублер Билимбаевской от дома № 41 до улицы Дружининской;
— дублер Вильгельма де Геннина, на участке от улицы Краснолесья до улицы Павла Шаманова;
— дублер Павла Шаманова, на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Мехренцева.
В прошлом году из-за уборки снега перекрывали всего 7 улиц, сообщает E1.ru. Делается это для того, чтобы обеспечить пропускную способность дорог.