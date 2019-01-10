Перенос выходных: хотят ли тагильчане работать в праздники?

В принципе профсоюзы готовы поддержать любую инициативу, которая может быть полезна самим людям. Идея в целом неплохая. Но надо понимать, что тут может возникнуть и ряд сложностей: например, как урегулировать режим труда и отдыха у педагогов или медработников? В практическом смысле это должно быть применимо, люди не должны потерять социальные гарантии, а порой, так бывает, когда вводится новая инициатива,поделился с редакцией Алексей Киселев.