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Posted 10 января 2019, 10:24

Published 10 января 2019, 10:24

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Пытался дать взятку: куривший в поезде пассажир заплатит штраф в Свердловской области

10 января 2019, 10:24
В Свердловской области осудили мужчину, который пытался дать взятку полицейскому в размере 1000 рублей, чтоб избежать штрафа за курение табака в вагоне поезда.

В августе 2018 года житель Республики Башкортостан, следовавший на поезде по маршруту Приобье-Екатеринбург, совершил административное правонарушение – курил в вагоне поезда. Согласно Федеральному закону №15 статья 12 «Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» курение запрещается в поездах дальнего и пригородного следования.

Вероятно, мужчина хотел избежать наказания за совершенное правонарушение и предложил взятку в размере 1000 рублей полицейскому патрульно-постовой службы. От взятки сотрудник полиции отказался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Суд признал обвиняемого мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа, пишет ИА «Уральский меридиан».

#Общество#Новости УрФО#Штраф#Взятка#Курение#Запрет курения
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