Пытался дать взятку: куривший в поезде пассажир заплатит штраф в Свердловской области

Posted 10 января 2019, 10:24
Published 10 января 2019, 10:24
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
В августе 2018 года житель Республики Башкортостан, следовавший на поезде по маршруту Приобье-Екатеринбург, совершил административное правонарушение – курил в вагоне поезда. Согласно Федеральному закону №15 статья 12 «Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» курение запрещается в поездах дальнего и пригородного следования.
Вероятно, мужчина хотел избежать наказания за совершенное правонарушение и предложил взятку в размере 1000 рублей полицейскому патрульно-постовой службы. От взятки сотрудник полиции отказался.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Суд признал обвиняемого мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа, пишет ИА «Уральский меридиан».