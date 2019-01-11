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Posted 11 января 2019, 15:28

Published 11 января 2019, 15:28

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

100 тыс. руб.: «Яркая звезда» заплатит за нелегальные лекарства в ДГБ Нижнего Тагила

11 января 2019, 15:28
ООО «Яркая звезда» получила штраф в 100 тысяч рублей за поставку контрафактного лекарственного препарата в ГБУЗ региона «Детская городская больница Нижнего Тагила».

В июне 2018 года нижнетагильская ДГБ заключила с ООО «Яркая звезда» договор о поставке 12 упаковок лекарства. Стоимость одной коробки составляла 70 тысяч рублей. Общая сумма соглашения – 777 тысяч рублей.

Поставщик доставил лекарственное средство в больницу города. Сотрудница больницы сообщила, что при передаче лекарств были нарушены температурный режим и сроки годности. Помимо этого, сопроводительные документы вызвали подозрения у сотрудников медучреждения.

Препарат был изъят и арестован правоохранительными органами. При сканировании уникального кода выяснилось, что 12 упаковок препарата были переданы заводом-производителем в ГБУЗ города Москвы «Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения», ГБУЗ МО «Мособлмедсервис», МУП «Геленджикфармация».

Учреждения, получившие лекарственный препарат, сообщили, что не передавали поставщикам 12 упаковок лекарств, а реализовали их в соответствии с назначением. Средство было передано в аптеки и предоставлены гражданам.

Таким образом, препарат, который передала «Яркая звезда» в детскую больницу Нижнего Тагила, имел неизвестное происхождение. Пациентам он не назначался, а был передан на проверку в правоохранительные органы.

«Яркая звезда» оштрафована на 100 тысяч рублей за поставку контрафактного лекарства. Материалы проверки направлены в СКР для оценки причастности к уголовному составу правонарушения, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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