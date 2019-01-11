Местоположение пропавших детей могут разрешать определять по мобильной связи без суда

Выглядит это так: вот вышка и вот азимут. Для многих это направление в котором потеряшка. На самом деле это середина сектора ретранслятора, угол которого обычно 120°. То есть от базовой станции на десятки км, на всю ширину раскинутых рук. Обычно мы и так знаем направление, куда ушел потеряшка. Для спасения нужна большая точность, рассказал на своей странице в социальной сети председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.