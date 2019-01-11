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Posted 11 января 2019, 09:17

Published 11 января 2019, 09:17

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Местоположение пропавших детей могут разрешать определять по мобильной связи без суда

11 января 2019, 09:17
В законопроект Яровой включили пункт, согласно которому местоположение пропавших детей можно будет запросить у операторов сотовой связи не дожидаясь разрешения суда.

В России состоялось первое чтение законопроекта Яровой. В нем появился пункт, согласно которому спасатели и поисковики могут получить возможность запросить информацию о месторасположении мобильного телефона пропавшего ребенка без разрешения суда.

Однако по словам самих спасателей, данная поправка недостаточна, чтобы расширить возможности поисковых отрядов для спасения жизней.

Выглядит это так: вот вышка и вот азимут. Для многих это направление в котором потеряшка. На самом деле это середина сектора ретранслятора, угол которого обычно 120°. То есть от базовой станции на десятки км, на всю ширину раскинутых рук. Обычно мы и так знаем направление, куда ушел потеряшка. Для спасения нужна большая точность, рассказал на своей странице в социальной сети председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Кроме того, прежде чем получить какую-либо информацию от операторов, необходимо располагать письменным согласием родителей и владельцев контракта.

По словам Сергеева, за период с июля 2017 года, когда поисковый отряд обращался к президенту с данной проблемой, погибли 70 человек.

Есть такие штуки - виртуальные базовые станции, которые можно поместить на спину спасателю, в машину, на вертолет, на беспилотник. Они дадут понять до метра расположение пропавшего. Ими пользуются все страны. А мы нет. И люди продолжают умирать, рассказал председатель «Лиза Алерт».

Поисковики обратились к помощнику Ирины Яровой в надежде, что у них получится изменить законопроект, внеся в него точность.

#Общество#Поиск#Поправки#Пропажа#Лиза Алерт#Поиск ребенка
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