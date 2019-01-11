Запрет на питание из дома: как к этому относятся родители школьников Нижнего Тагила?

Из-за участившихся случаев отравления детей в школах и детсадах России в 2018 году Роспотребнадзор предложил внести ряд корректировок в санитарные нормы. В частности, в школах и детсадах могут запретить пользование алюминиевой посудой, при этом разрешив использовать одноразовую. Также контролю подвергнется время варки яиц и толщина запеканок. Помимо этого, детям могут запретить приносить с собой еду из дома. Такое нововведение может затронуть аллергиков и детей с ограничениями питания, так как они питаются по индивидуальному меню, разработанному медиками.