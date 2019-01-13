Международный день «спасибо»: 14 свердловчан получили премии

Posted 13 января 2019,, 03:00
Published 13 января 2019,, 03:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
14 общественных деятелей из Свердловской области получили премии «Спасибо!». Традиция выражать благодарность общественникам региона появилась в областном отделении Всероссийского совета местного самоуправления два года назад. Инициатива была поддержана губернатором Евгением Куйвашевым, общественной палатой и Екатеринбургской епархией.
Более 100 человек стали лауреатами этой премии с 2017 года.
В 2019 году награду получил Семён Ваксман. Он занимается продвижением уральских художников за границей. Руководитель молодежного объединения Евгений Дайнес был удостоен премии за организацию массовых мероприятий в Свердловской области. Директор специального олимпийского комитета региона Ольга Бойко также получила признание как куратор 50 организаций, в которых занимаются дети с ОВЗ, а затем становятся победителями различных конкурсов и соревнований, в том числе международного уровня.
Советник губернатора Александр Рыжков считает, что премия «Спасибо!» является дополнительным стимулом для дальнейших свершений, сообщает ОТВ.
Я уверен, что люди, которые сегодня получили премии, еще в десять раз больше сделают, потому что их заслуги признаны, и это очень важно,выразил мнение Рыжков.