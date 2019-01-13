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Posted 13 января 2019,, 03:00

Published 13 января 2019,, 03:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Международный день «спасибо»: 14 свердловчан получили премии

13 января 2019, 03:00
14 жителей Свердловской области были отмечены премией «Спасибо!» за добрые дела для общественности.

14 общественных деятелей из Свердловской области получили премии «Спасибо!». Традиция выражать благодарность общественникам региона появилась в областном отделении Всероссийского совета местного самоуправления два года назад. Инициатива была поддержана губернатором Евгением Куйвашевым, общественной палатой и Екатеринбургской епархией.

Более 100 человек стали лауреатами этой премии с 2017 года.

В 2019 году награду получил Семён Ваксман. Он занимается продвижением уральских художников за границей. Руководитель молодежного объединения Евгений Дайнес был удостоен премии за организацию массовых мероприятий в Свердловской области. Директор специального олимпийского комитета региона Ольга Бойко также получила признание как куратор 50 организаций, в которых занимаются дети с ОВЗ, а затем становятся победителями различных конкурсов и соревнований, в том числе международного уровня.

Советник губернатора Александр Рыжков считает, что премия «Спасибо!» является дополнительным стимулом для дальнейших свершений, сообщает ОТВ.

Я уверен, что люди, которые сегодня получили премии, еще в десять раз больше сделают, потому что их заслуги признаны, и это очень важно,выразил мнение Рыжков.

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#Общество#Свердловская область#Награда#Евгений Куйвашев#Лауреат#Премии
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