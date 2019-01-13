Международный день «спасибо»: 14 свердловчан получили премии

В 2019 году награду получил Семён Ваксман. Он занимается продвижением уральских художников за границей. Руководитель молодежного объединения Евгений Дайнес был удостоен премии за организацию массовых мероприятий в Свердловской области. Директор специального олимпийского комитета региона Ольга Бойко также получила признание как куратор 50 организаций, в которых занимаются дети с ОВЗ, а затем становятся победителями различных конкурсов и соревнований, в том числе международного уровня.