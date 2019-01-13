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Posted 13 января 2019, 04:30

Published 13 января 2019, 04:30

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Врачи сохранили ножку спасенному из под обломков дома в Магнитогорске младенцу

13 января 2019, 04:30
Врачам удалось спасти ножку 10-месячному Вани Фокину, который был спасен из-под завалов взорвавшегося в Магнитогорске дома.

Состояние 10-месячного Вани Фокина, который был спасен из-под завалов взорвавшегося в Магнотогорске дома, улучшается. По словам официального представителя министерства здравоохранение России Максима Радецкого, кровообращение в обмороженной ножке удалось восстановить и избежать осложнений.

После того, как малыш вернулся в сознание, он стал проявлять эмоциональную активность и постепенно переходит на самостоятельное питание. Ваня находится рядом со своей мамой, сообщают РИА Новости.

Напомним, Ваня Фокин провел под завалами в мороз более 30 часов. После спасения у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, переломы, сильное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание.

#Общество#Обморожение#Врачи#Магнитогорск#Минздрав#Малыш
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