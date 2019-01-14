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Posted 14 января 2019, 03:00

Published 14 января 2019, 03:00

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Экс-биатлонист поддержал гонщика: Шипулин ждёт Карякина из Перу с чемпионским кубком

14 января 2019, 03:00
Российский экипаж в состав которого входит Сергей Карякин продолжает участие в ралли-марафоне «Дакар», проходящем в Перу. Бывший биатлонист Антон Шипулин выразил слова поддержки экипажу Карякина и сказал, что ждёт друга-спортсмена с победой.

В своём инстаграмм-аккаунте Антон Шипулин призвал подписчиков поддержать российский экипаж Сергея Карякина, который на данный момент принимает участие в ралли «Дакар» и прошёл середину дистанции.

Нашу страну представляют несколько экипажей и, в том числе, наш земляк и мой хороший друг Сергей Карякин, который выступает под 344 номером вместе со своим штурманом Антоном Власюком в категории мотовездеходов — SxS. Сейчас середина дистанции, и Сергей сражается за победу. В данный момент он идет на лидирующих позициях, но впереди еще несколько сложнейших этапов. Борьба просто запредельная — тройка лидеров идет очень плотно по меркам ралли-рейдов. Давайте вместе его поддержим. Серега, ждём тебя с чемпионским Кубком в Екатеринбурге,написал Шипулин в своём посте.

Гонщики прошли 5-ый спецучасток из 10-ти запланированных. 17 января в столице Перу, городе Лиме, ралли-марафон завершится, сообщает «ЕТВ».

#Общество#Интернет#Поддержка#Гонка
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