Экс-биатлонист поддержал гонщика: Шипулин ждёт Карякина из Перу с чемпионским кубком

Posted 14 января 2019, 03:00
Published 14 января 2019, 03:00
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
В своём инстаграмм-аккаунте Антон Шипулин призвал подписчиков поддержать российский экипаж Сергея Карякина, который на данный момент принимает участие в ралли «Дакар» и прошёл середину дистанции.
Нашу страну представляют несколько экипажей и, в том числе, наш земляк и мой хороший друг Сергей Карякин, который выступает под 344 номером вместе со своим штурманом Антоном Власюком в категории мотовездеходов — SxS. Сейчас середина дистанции, и Сергей сражается за победу. В данный момент он идет на лидирующих позициях, но впереди еще несколько сложнейших этапов. Борьба просто запредельная — тройка лидеров идет очень плотно по меркам ралли-рейдов. Давайте вместе его поддержим. Серега, ждём тебя с чемпионским Кубком в Екатеринбурге,написал Шипулин в своём посте.
Гонщики прошли 5-ый спецучасток из 10-ти запланированных. 17 января в столице Перу, городе Лиме, ралли-марафон завершится, сообщает «ЕТВ».