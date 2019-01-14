Глава свердловского департамента по противодействию коррупции войдет в состав кабмина

Posted 14 января 2019,, 08:47
Published 14 января 2019,, 08:47
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В состав правительства Свердловской области будут входить 27 человек. Теперь к ним добавился директор департамента по противодействию коррупции. Соответствующие поправки в указ внес губернатор Евгений Куйвашев.
Должность директора департамента по противодействию коррупции введена осенью 2018 года. До сих пор она остается вакантна, сообщает ИА «Политсовет».
Напомним, что в декабре 2018 года из кабинета министров была исключена директор департамента молодежной политики Ольга Глацких.