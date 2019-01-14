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Posted 14 января 2019,, 08:47

Published 14 января 2019,, 08:47

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Глава свердловского департамента по противодействию коррупции войдет в состав кабмина

14 января 2019, 08:47
Директор департамента по противодействию коррупции, должность которого остается вакантной, теперь входит в состав регионального правительства Свердловской области.

В состав правительства Свердловской области будут входить 27 человек. Теперь к ним добавился директор департамента по противодействию коррупции. Соответствующие поправки в указ внес губернатор Евгений Куйвашев.

Должность директора департамента по противодействию коррупции введена осенью 2018 года. До сих пор она остается вакантна, сообщает ИА «Политсовет».

Напомним, что в декабре 2018 года из кабинета министров была исключена директор департамента молодежной политики Ольга Глацких.

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#Политика#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Департамент#Областное правительство#Кабинет министров
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