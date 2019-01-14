Современный и компактный: в Нижнем Тагиле ждут новые идеи по знаку на Южном въезде

И будем 10 раз этот конкурс проводить, пока кто-нибудь не откликнется. Если хотя бы одна идея понравится, пусть даже неполная, её можно будет развивать и конкретно с одним человеком работать. Но таких пока нет. Хотя бы одно решение должно остановить взгляд половины комиссии, подчеркнула Марина Агеева.