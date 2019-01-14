Суд по делу свердловского бизнесмена Сергея Капчука отложен на 21 января

Posted 14 января 2019, 12:58
Published 14 января 2019, 12:58
Modified 24 декабря, 18:05
Updated 24 декабря, 18:05
Ранее заявление о переносе даты заседания направил адвокат Капчука, но Ленинский районный суд не удовлетворил ходатайство со стороны обвиняемого.
Сергей Капчук заявил о том, что ему необходимо ознакомиться с томами, которые не были прочитаны к заседанию.
Напомним, что ранее свердловский бизнесмен обвинялся в выводе денежных средств СвЖД, на которые он приобрел квартиру в Москве. Сторону потерпевших на суде будут представлять сотрудники СвЖД, информирует Znak.com.