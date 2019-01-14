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Posted 14 января 2019, 12:58

Published 14 января 2019, 12:58

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Суд по делу свердловского бизнесмена Сергея Капчука отложен на 21 января

14 января 2019, 12:58
Судебное разбирательство по делу Сергея Капчука, которого обвиняют в мошенничестве, перенесено на 21 января. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга дал свердловскому бизнесмену время ознакомиться со всеми материалами дела.

Ранее заявление о переносе даты заседания направил адвокат Капчука, но Ленинский районный суд не удовлетворил ходатайство со стороны обвиняемого.

Сергей Капчук заявил о том, что ему необходимо ознакомиться с томами, которые не были прочитаны к заседанию.

Напомним, что ранее свердловский бизнесмен обвинялся в выводе денежных средств СвЖД, на которые он приобрел квартиру в Москве. Сторону потерпевших на суде будут представлять сотрудники СвЖД, информирует Znak.com.

#Происшествия#Свердловская область#Суд#Мошенничество#РЖД#Судебное разбирательство#Судебные дела#Екатеринбург
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