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Posted 14 января 2019,, 02:30

Published 14 января 2019,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жительница Каменска-Уральского ложно обвинила тренера из Алапаевска в изнасиловании

14 января 2019, 02:30
Знакомство с молодой жительницей Каменска-Уральского закончилось для алапаевского тренера задержанием по обвинению в изнасиловании. Но, как стало известно впоследствии, двигало девушкой лишь стремление заработать на жертве ложного доноса.

Тренер из Алапаевска находился в Каменске-Уральском на первенстве области по боксу. В одном из ночных клубов города он познакомился с девушкой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения она вела себя достаточно напористо в отношении спортсмена, но в результате мужчина на соблазн не поддался.

Через некоторое время тренера задержала полиция, так как девушка написала заявление об изнасиловании. Следственные мероприятия, проведённые правоохранительными органами, показали, что на самом деле никакого преступления мужчина не совершал. Женщина пыталась заработать на жертве доноса, в чём созналась полицейским.

В возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления. А вот жительнице Каменска-Уральского теперь возможно придётся понести ответственность за ложный донос, сообщает газета «Каменский рабочий».

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#Общество#Алапаевск#Каменск-Уральский#Полиция#Изнасилование#Задержание#Ложный донос#Тренер
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