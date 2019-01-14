Жительница Каменска-Уральского ложно обвинила тренера из Алапаевска в изнасиловании

Тренер из Алапаевска находился в Каменске-Уральском на первенстве области по боксу. В одном из ночных клубов города он познакомился с девушкой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения она вела себя достаточно напористо в отношении спортсмена, но в результате мужчина на соблазн не поддался.