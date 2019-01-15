Подростки задержаны по подозрению в краже имущества из автомобиля в Нижнем Тагиле

По итогам розыскных мероприятий под подозрение попали двое 15-летних жителей Тагилстроя. Оба подозреваемых числились на учете в полиции. Один из них был судим за совершение аналогичных преступлений несколько раз. В прошедшем 2018 году по приговору суда ему было назначено 80 часов обязательных работ. Подросток около трех лет не посещает школу и самовольно убегает из дома. Также сообщается, что его не раз задерживали сотрудники полиции в состоянии опьянения.