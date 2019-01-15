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Posted 15 января 2019, 11:29

Published 15 января 2019, 11:29

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Подростки задержаны по подозрению в краже имущества из автомобиля в Нижнем Тагиле

15 января 2019, 11:29
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле задержали двоих 15-летних подростков по подозрению в краже видеорегистратора из автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

Двоих несовершеннолетних подростков в Нижнем Тагиле задержали сотрудники полиции по подозрению в краже имущества из автомобиля. Ночью подозреваемые разбили стекло, пробрались в салон автомашины ГАЗель и похитили видеорегистратор. ГАЗель была припаркована у дома на улице Шевченко.

По итогам розыскных мероприятий под подозрение попали двое 15-летних жителей Тагилстроя. Оба подозреваемых числились на учете в полиции. Один из них был судим за совершение аналогичных преступлений несколько раз. В прошедшем 2018 году по приговору суда ему было назначено 80 часов обязательных работ. Подросток около трех лет не посещает школу и самовольно убегает из дома. Также сообщается, что его не раз задерживали сотрудники полиции в состоянии опьянения.

Второй задержанный подросток находился под контролем инспекторов ОДН за совершение правонарушений, а также за самовольные побеги из дома. Известно, что он разыскивался сотрудниками полиции по заявлению близких о самовольном уходе из дома на момент совершения преступления.

В отделении полиции №19 сотрудники полиции возбудили уголовное дело по по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц). Несовершеннолетние подозреваемые отпущены под подписку о невыезде, информирует пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

#Происшествия#Нижний Тагил#Подростки#Кража#Автомобиль#Подростковая преступность#Кража имущества
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