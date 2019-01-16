Спортивные мероприятия в рамках Всероссийского Дня снега прошли в селе Новопаньшино

В воскресенье, 13 января в селе Новопаньшино прошли второй этап первенства ГГО по лыжным гонкам и спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья».