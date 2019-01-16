Юрий Биктуганов займёт пост министра образования Свердловской области

Posted 16 января 2019, 19:30
Published 16 января 2019, 19:30
Modified 17 сентября 2022, 15:43
Updated 17 сентября 2022, 15:43
Должность главы нового ведомства будет предложена Биктуганову по решению Евгения Куйвашева. Об этом губернатор заявил во время пресс-конференции, прошедшей 16 января.
Напомним, что бывшую главу департамента молодёжной политики Ольгу Глацких освободили от занимаемой должности после высказываний, вызвавших широкий общественный резонанс. После этого губернатор Свердловской области решил объединить министерство общего и профессионального образования с департаментом.
Выдвинутый на пост руководителя нового ведомства Биктуганов считается одним из самых устойчивых министров региона. В областном правительстве он находится с 2011 года, и все переназначения проходил без особенных сложностей, сообщает URA.ru.