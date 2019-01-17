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Posted 17 января 2019,, 14:11

Published 17 января 2019,, 14:11

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жительница Североуральска приговорена к 7 годам колонии за убийство брата

17 января 2019, 14:11
Жительница Североуральска приговорена к 7 годам лишения свободы за убийство своего брата.

В ночь на 27 декабря 2017 года жительница Североуральска находилась в гостях у своего брата. Женщина была пьяна. В процессе общения между родственниками возник конфликт. Сестра схватила нож и ударила им брата в поясничную область. Мужчина скончался от полученного ранения через непродолжительное время.

Женщина признана виновной в убийстве. Ей вынесен приговор в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области.

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#Общество#Свердловская область#Полиция#Убийство#Североуральск#Сестра
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