Жительница Североуральска приговорена к 7 годам колонии за убийство брата

Posted 17 января 2019,, 14:11
Published 17 января 2019,, 14:11
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В ночь на 27 декабря 2017 года жительница Североуральска находилась в гостях у своего брата. Женщина была пьяна. В процессе общения между родственниками возник конфликт. Сестра схватила нож и ударила им брата в поясничную область. Мужчина скончался от полученного ранения через непродолжительное время.
Женщина признана виновной в убийстве. Ей вынесен приговор в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области.