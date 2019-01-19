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Posted 19 января 2019,, 06:00

Published 19 января 2019,, 06:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в Каменске-Уральском

19 января 2019, 06:00
На территории Каменска-Уральского вводятся ограничительные мероприятия в связи с ростом случаев заболевания гриппом и ОРВИ. При этом, образовательные учреждения продолжать работать в прежнем режиме.

С 20 января в Каменске-Уральском вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Учебные заведения города продолжат работу, но массовые мероприятия будут отменены. Вводится масочный режим, а дети не будут переходить из кабинета в кабинет. Под действие карантина также попадут детские сады, учреждения культуры и спорта.

Учреждения здравоохранения Каменска-Уральского на данный момент переполнены заболевшими гриппом и ОРВИ, сообщают «Вечерние ведомости». При этом, большая часть больных прибыли из соседних населённых пунктов.

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#Каменск-Уральский#Больница#Грипп#Здоровье#Болезнь#ОРВИ#Карантин
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