Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в Каменске-Уральском

Posted 19 января 2019,, 06:00
Published 19 января 2019,, 06:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
С 20 января в Каменске-Уральском вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Учебные заведения города продолжат работу, но массовые мероприятия будут отменены. Вводится масочный режим, а дети не будут переходить из кабинета в кабинет. Под действие карантина также попадут детские сады, учреждения культуры и спорта.
Учреждения здравоохранения Каменска-Уральского на данный момент переполнены заболевшими гриппом и ОРВИ, сообщают «Вечерние ведомости». При этом, большая часть больных прибыли из соседних населённых пунктов.