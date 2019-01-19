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Posted 19 января 2019, 05:30

Published 19 января 2019, 05:30

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Рабочий сухоложского завода задержан в Москве за одиночный пикет на Красной площади

19 января 2019, 05:30
Рабочий-шихтовщик компании «Форэс» из Сухого Лога приехал в Москву для того, чтобы обратиться к жителям столицы со своей проблемой – маленькой заработной платой. Однако, желания мужчины не разделила полиция, задержавшая его за одиночный пикет.

18 января на Красную площадь в Москве вышел рабочий сухоложского завода Рустам Корелин с плакатом в руках. Причиной одиночного пикета, по задумке мужчины, стала низкая заработная плата, получаемая на предприятии «Форэс».

Через 10 минут сотрудники полиции забрали уральского рабочего в ОВД «Китай-город». Журналисты URA.ru обратились за комментарием к руководству «Форэс» и узнали, что реальная заработная плата у Корелина выше и составляет около 40 тыс. рублей.

В декабре он получил меньше из-за того, что снизилась выработка бригады. Для сравнения, рабочий с таким же разрядом на той же линии, но из другой бригады, получил за декабрь чуть больше 40 тысяч. К руководству завода с претензиями Корелин не обращался, о поездке в Москву не предупреждал. Знаю, что недавно он с тремя товарищами создали ячейку профсоюза и сейчас требуют его легализации,рассказал заместитель исполнительного директора ООО «Форэс» по связям с общественностью Андрей Расторгуев.

#Общество#Полиция#Москва#Рабочий#Завод#Зарплата#Задержание#Сухой Лог#Пикет
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