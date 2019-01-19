Рабочий сухоложского завода задержан в Москве за одиночный пикет на Красной площади

Posted 19 января 2019, 05:30
Published 19 января 2019, 05:30
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
18 января на Красную площадь в Москве вышел рабочий сухоложского завода Рустам Корелин с плакатом в руках. Причиной одиночного пикета, по задумке мужчины, стала низкая заработная плата, получаемая на предприятии «Форэс».
Через 10 минут сотрудники полиции забрали уральского рабочего в ОВД «Китай-город». Журналисты URA.ru обратились за комментарием к руководству «Форэс» и узнали, что реальная заработная плата у Корелина выше и составляет около 40 тыс. рублей.
В декабре он получил меньше из-за того, что снизилась выработка бригады. Для сравнения, рабочий с таким же разрядом на той же линии, но из другой бригады, получил за декабрь чуть больше 40 тысяч. К руководству завода с претензиями Корелин не обращался, о поездке в Москву не предупреждал. Знаю, что недавно он с тремя товарищами создали ячейку профсоюза и сейчас требуют его легализации,рассказал заместитель исполнительного директора ООО «Форэс» по связям с общественностью Андрей Расторгуев.