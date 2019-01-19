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Posted 19 января 2019,, 04:30

Published 19 января 2019,, 04:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Решить за полгода: свердловский министр ЖКХ поручил мэрам ускорить мусорную реформу

19 января 2019, 04:30
После старта реформы ТКО в Свердловской области возник дефицит мусорных контейнеров и площадок для их размещения. Главы муниципалитетов должны решить проблему с их наличием за полгода.

Согласно исследованиям министерства ЖКХ, после старта мусорной реформы в некоторых муниципалитетах наблюдается нехватка контейнеров, в результате чего отходы складируются на ограниченной территории. Глава ведомства Николай Смирнов поручил руководителям свердловских городов решить проблему в течение полугода.

По мнению министра, при вывозе мусора должны присутствовать представители управляющей компании, которые приберутся после выгрузки содержимого контейнера. Также не позднее 1 февраля необходимо оптимизировать график вывоза мусора из частного сектора и сельских территории и довести его до населения, сообщает «Правда УрФО».

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#Экология#Свердловская область#Здоровье#Мусор#Вывоз мусора#Мусорный контейнер#Николай Смирнов#Министерство ЖКХ и строительства
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