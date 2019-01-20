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Posted 20 января 2019,, 12:27

Published 20 января 2019,, 12:27

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Происшествий не допущено»: 68 тысяч свердловчан окунулись в купели в Крещение

20 января 2019, 12:27
В период Крещенских купаний 68 тысяч свердловчан окунулись в купели. Происшествия на водных объектах не зафиксированы.

68 тысяч жителей Свердловской области приняли участие в Крещенских купаниях. Наиболее популярными местами купаний стали озеро Шарташ и Тагильский пруд. Всего на территории Свердловской области были организованы 152 купели, которые были проверены сотрудниками госинспекции по маломерным судам.

В местах массовых купаний были организованы 134 пункта обогрева. 2000 сотрудников МЧС, полиции, медиков, представителей администраций, ВОСВОД, Россоюзспаса, ВДПО, курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России обеспечивали безопасность мероприятий. За весь период купаний происшествия не возникли.

В 24:00 19 января Крещенские купания были завершены, после чего купели были огорожены и засыпаны снегом, информирует ГУ МЧС России по Свердловской области.

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