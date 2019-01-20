«Происшествий не допущено»: 68 тысяч свердловчан окунулись в купели в Крещение

68 тысяч жителей Свердловской области приняли участие в Крещенских купаниях. Наиболее популярными местами купаний стали озеро Шарташ и Тагильский пруд. Всего на территории Свердловской области были организованы 152 купели, которые были проверены сотрудниками госинспекции по маломерным судам.