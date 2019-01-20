«Произошла вспышка газа»: квартира сгорела в Нижней Салде

По информации Vsalde.ru, в результате пожара человеческих жертв удалось избежать. Погибли две кошки. Трехкомнатная квартира выгорела полностью кроме закрытой комнаты. По словам хозяйки квартиры, сгорела бытовая техника на сумму более 500 тысяч рублей.