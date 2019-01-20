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Posted 20 января 2019,, 12:03

Published 20 января 2019,, 12:03

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Произошла вспышка газа»: квартира сгорела в Нижней Салде

20 января 2019, 12:03
18 января в 15:03 в Нижней Салде в квартире на улице Строителей, 38 вспыхнул пожар. По словам хозяйки, причиной возгорания стала замена газового крана сотрудниками ГАЗЭКС без отключения подачи газа.

В пятницу 18 января жительница квартиры в доме на улице Строителей, 38 в Нижней Салде вызвала сотрудников ГАЗЭКС. Женщина рассказала, что накануне 16 января проходил плановый осмотр и проверка газовых печей и вентелей. Газовщики предложили хозяйке заменить газовый вентель.

По словам хозяйки трехкомнатной квартиры, сотрудники ГАЗЭКС пришли втроем. Женщина рассказала, что специалисты не стали отключать подачу газа по стояку, а заткнули трубу тряпкой. Один из мужчин открыл окно.

Плита у нас с электроподжигом. Видимо, один из ребят его задел. Произошла вспышка газа. Они сразу закричали: «Леха, беги! выключай кран!», рассказала подробности случившегося владелица сгоревшей квартиры.

По информации Vsalde.ru, в результате пожара человеческих жертв удалось избежать. Погибли две кошки. Трехкомнатная квартира выгорела полностью кроме закрытой комнаты. По словам хозяйки квартиры, сгорела бытовая техника на сумму более 500 тысяч рублей.

Из-за сильного пламени в квартире на четвертом этаже лопнуло стекло и закоптилось все внутри квартиры. Нижние этажи залиты водой.

На место происшествия прибыли 11 спасателей и четыре единицы техники. Сотрудники МЧС вывели по лестничным пролетам с помощью дыхательных аппаратов вывели 8 жильцов.

В 15:56 огнеборцы закончили пролив помещения и разбор сгоревших конструкций.

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#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Пожар#Спасатели#Газовая служба
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