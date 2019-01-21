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Posted 21 января 2019, 11:25

Published 21 января 2019, 11:25

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Причины неизвестны: несколько исков о моральном вреде поданы к «Уральским авиалиниям»

21 января 2019, 11:25
Иски почти на 60 тысяч рублей возмещения морального вреда поданы к «Уральским авиалиниям» в декабре 2018 года.

Несколько судебных исков подано в Екатеринбурге в адрес «Уральских авиалиний». Истцы требуют от перевозчика возмещение морального вреда.

В частности, в декабре в адрес компании поданы иски на 25 000 рублей, 6 500 рублей, 26 250 рублей.

В ОАО «Уральские авиалинии» оперативно не смогли сообщить, что послужило поводом для исков и попросили направить запрос. На момент публикации материала, спустя две недели, ответ в редакцию TagilCity.ru не поступил.

В настоящий момент «Уральские авиалинии» фигурируют в 32 исполнительных производствах, общая сумма исков по ним составляет 411 881 рублей.

Чистая прибыль компании в 2017 году составила 3,2 млрд рублей, а доход от продаж составил 66,6 млрд рублей. 90% компании принадлежат Сергею Скуратову, являющемуся гендиректором ООО «Крылья Урала», которое также имеет долю в уставном капитале «Уральских авиалиний».

#Общество#Новости УрФО#Суд#Иск#Самолет#Уральские авиалинии#Екатеринбург
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