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Posted 21 января 2019, 14:20

Published 21 января 2019, 14:20

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Суд признал виновным организатора перестрелки в цыганском поселке в Екатеринбурге

21 января 2019, 14:20
21 января был оглашен приговор суда в отношении 19 екатеринбуржцев, которые обвинялись в организации массовой драки в цыганском поселке, в результате которой умерли двое жителей, 10 человек были ранены.

Массовая драка произошла в сентябре 2016 года на ул. Депутатской в Екатеринбурге. Конфликт возник между двумя мужчинами, которые впоследствии собрали друзей, вооруженных пистолетами, ножами, битами металлическими трубами. В общей сложности в конфликт были вовлечены 49 человек.

От полученных огнестрельных ранений умерли двое человек, 10 жителей получили различные ранения.

Житель уральской столицы, признанный организатором бойни, получил 8 лет строгого режима. Самый большой строк, который получил один из участников конфликта, составил 10 лет.

Девять человек получили условные сроки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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