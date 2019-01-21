Суд признал виновным организатора перестрелки в цыганском поселке в Екатеринбурге

Posted 21 января 2019, 14:20
Published 21 января 2019, 14:20
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Массовая драка произошла в сентябре 2016 года на ул. Депутатской в Екатеринбурге. Конфликт возник между двумя мужчинами, которые впоследствии собрали друзей, вооруженных пистолетами, ножами, битами металлическими трубами. В общей сложности в конфликт были вовлечены 49 человек.
От полученных огнестрельных ранений умерли двое человек, 10 жителей получили различные ранения.
Житель уральской столицы, признанный организатором бойни, получил 8 лет строгого режима. Самый большой строк, который получил один из участников конфликта, составил 10 лет.
Девять человек получили условные сроки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.